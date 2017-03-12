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AVRUPA'DAN BİR ENGELLEME DAHA ! BU KEZ İSVEÇ...

Avrupa'dan bir engelleme daha ! Bu kez İsveç...

İsveç'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in konuşma yapacağı salonun sözleşmesi iptal edildi.

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in konuşma yapacağı lokalin sahibi kira sözleşmesinin iptal edildiğini bildirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in İsveç’in başkenti Stockholm’de anayasa oylaması kampanyası kapsamında bugün (12 Mart) yapacağı toplantı için kiralanan lokalin sahibi kira sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.

DHA muhabirine daha önce lokallerinde yapılacağı duyurulan toplantının kendi lokallerinde yapılmayacağını söyleyen işletme sahibi kira sözleşmesinin iptal gerekçesini ise açıklamadı.

'HERKES KONUŞMA YAPMA HAKKINA SAHİPTİR'

Diğer yandan İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu sözcüsü Kent Öberg İsveç Radyosu’nun sorusuna verdiği yanıtta ‘‘İsveç’te ifade özgürlüğü vardır, herkes konuşma ve toplantı yapma hakkına sahiptir. Böyle bir izin alınmışsa o toplantı yapılabilir’’ diye konuştu.

Yabancı siyasetçilerin başka ülkelerde kampanya yapmasına ilişkin hukuku değerlendiren Uluslararası Hukuk Profesörü Ove Bring te ‘‘Temel kural olarak ifade özgürlüğü hakkı geçerlidir.Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi gerekli görmeleri durumunda diğer ülkeler kaynaklı politik kampanyaları yasaklama hakkını da tanımaktadır’’ dedi.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ, EKER TÜRKELRLE BULUŞACAK 

İhlas Haber Ajansı ise Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in başkent Stockholm’de bugün yapacağı toplantı için kiralanan salonla ilgili  problemin çözüldüğü  ve Eker, öğleden sonra İsveç’te yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geleceğini duyurdu.

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