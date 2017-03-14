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AVRUPA'DAN PUTİN'İ ŞOKE EDEN KARAR

Avrupa'dan Putin'i şoke eden karar

AB Konseyi, Rusya'ya yaptırım kararını 6 ay daha uzattı.

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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edici eylemlerden ötürü, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan yaptırımların süresini 6 ay uzatmaya karar verdi. AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemler nedeniyle, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan ilave yaptırımların ve vize kısıtlamaların süresinin 15 Eylül 2017’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Yapılan durum değerlendirmesinde uygulanmakta olan yaptırımların değiştirilmesi yönünde bir gerekçe oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada, yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 37 şirket ve 150 kişi bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu yaptırımlar ilk olarak 2014'ün Mart ayında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesi nedeniyle başlatılmıştı.

Söz konusu yaptırımlarla, Rusya'nın Ukrayna'da, Minsk Ateşkes Antlaşması'na uyması için baskı yapılması amaçlanıyor.

Öte yandan, AB'nin, Kırım'ı ve Sivastopol'u yasa dışı olarak egemenliği altına alması nedeniyle Rusya'ya karşı uygulamakta olduğu belirli sektörlere yönelik ekonomik yaptırımları da bulunuyor.

Ekonomik yaptırımlar uyarınca, AB üyesi 28 ülke Rusya'ya silah satışı yapamıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor, Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen de dışlanıyor.

AA
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