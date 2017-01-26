'Avşor tutkusu' soğuk hava dinlemiyor

Bitlis'te vatandaşlar, geleneksel lezzetlerden olan büryanın tandırda pişirilmesiyle elde edilen yağ, et ve çeşitli sebzelerle hazırlanan avşor çorbasına dondurucu soğuklarda bile yoğun ilgi gösteriyor.

Gece saatlerinde yapımına başlanan ve hazırlanışı yaklaşık 4 saat süren avşor, saat 06.00'dan itibaren uykusundan feragat ederek büryan salonlarına giden vatandaşlara servis ediliyor.

Büryan ustası Azmi Baydur, avşor çorbasının Bitlis'in "olmazsa olmaz" lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Lezzetini büryandan çıkan yağdan alıyor

Doyurucu olmasından dolayı çorbayı içenlerin yaklaşık 12 saat açlık hissetmediğini anlatan Baydur, şöyle konuştu:

"Avşor, hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olduğunda bile insanımızın talep gösterdiği bir kahvaltı çeşididir. Sabah 05.00'de avşor ve büryanımız servise hazır hale geliyor. Vatandaşlarımız ise saat 06.00'da avşor içer, sonra işine gider. Bu çorbaya en büyük lezzeti veren, büryandan çıkan yağdır. Büryandan alınan yağ, sos olarak kullanılır."

Büryan ustası Naif Özalp da 20 yıldır avşor çorbası yaptığını belirterek, bunun Bitlis'e özgü bir kahvaltı çeşidi olduğunu belirtti.

Avşor çorbasının büryandan çıkan kalın kemiklerdeki etlerden yapıldığını anlatan Özalp, "Et piştikten sonra kemikten ayıklarız. Büryanın suyunu ilave ederek, sadece tuz ve biber kullanırız. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Sabah 04.00'de büryan salonumuzu açarız. Saat 06.00'da servisimiz başlar." diye konuştu.

"Avşor içmeden okula gidemiyoruz"

Bitlis'te görev yapan Ankaralı öğretmen Bora Bekiroğlu ise bazen öğretmen arkadaşlarıyla bu çorbayı içmeye geldiklerini söyledi.

Bazen avşor çorbası içmeden okula gitmediklerini belirten Bekiroğlu, "Avşor, soğuk havada bizi sıcak tutuyor. Çok sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir yemek. Kalorisinin yüksek olmasından dolayı sürekli tüketiyoruz. Bitlis'e geldiğimizde tavsiyeler doğrultusunda avşoru denedik ve çok beğendik." dedi.

Vatandaşlardan Emrah Dilsiz ise her sabah işe gitmeden avşor içtiğini ve bu lezzeti çok beğendiğini ifade etti.