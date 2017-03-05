Avusturya Başbakanı'ndan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya Başbakanı Christian Kern Welt am Sonntag gazetesine verdiği röpartajda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara ile Berlin arasında yaşanan krize dahil olan Avusturya Başbakanı, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'den referandum kampanyası için gelecek politikalara Avrupa Birliği ölçeğinde bir yasak getirilmesini istedi.

Kern bununla da kalmadı... AB’ye Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırma çağrısında da bulundu. Üstelik Ankara’ya AB ile varılan mülteci anlaşması kapsamında 2020 yılına kadar yapılacak 4,5 milyar dolar yardımın iptal edilmesini istedi.

Reuters haber ajansının haberine göre Kern, AB üyeliği "hayali" olmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin son yıllarda Avrupa’dan uzaklaştığını söyleyen Avusturya Başbakanı, “İnsan hakları ve demokratik değerler çiğnendi." ifadesini kullandı.

Avusturya Başbakanı tüm bu açıklamaların üzerine Türkiye’nin aynı zamanda güvenlik, göç ve ekonomik işbirliği bağlamında önemli bir ortak olduğunu, Ankara’nın AB ile varılan göçmen anlaşmasının yükümlülüklerine uyduğunu söyledi.