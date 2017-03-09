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AVUSTURYA, TÜRK POLİTİKACILARA KARŞI YASA ÇIKARIYOR

Avusturya, Türk politikacılara karşı yasa çıkarıyor

Avusturya Türkiye ile bazı AB üyesi ülkeler arasında yaşanan krizin ardından yabancı ülke politikacılarının ülkede referandum ya da seçim toplantısı yapmalarını yasayla engellemeye hazırlanıyor.

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Avusturya basınında yer alan haberlere göre; İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, bu amaçla toplantı yasasında değişiklik yapılması için taslak hazırladı.

Değişiklik İçişleri Bakanı'na yabancı devlet adamları, politikacılar ve kurum ve kuruluşların temsilcilerinin Avusturya'da yapacakları siyasi toplantıları Dışişleri Bakanı ile de görüşerek engelleme yetkisi veriyor.

İptal kararının demokratik değerler, insan hakları veya Avusturya Cumhuriyeti halkının barış içinde bir arada yaşaması üzerinde olumsuz bir etki bırakma ihtimali olan toplantılar için verilebilmesi öngörülüyor.

Tasarıyla bundan böyle yapılacak toplantılarda, başvuruyu yapan mercilere toplantıya katılacak yabancı devletlerin politikacılarını bildirme zorunluluğu da getiriyor.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, getirilmek istenilen değişikliğin sadece Türk politikacıları hedef almadığını, genel olarak yabancı hükümet temsilcileri ve üst düzey politikacıları kapsadığını söyledi.

Yasanın Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi çıkması beklenmiyor. Parlamento tatil edilmeden geçirilmesi düşünülen değişikliğin gelecek seçimlerde benzer sıkıntıların önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

DHA
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