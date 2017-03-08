Avusturya’da Audi’ye dava açıldı

Avustralya tüketici gözlemci kurumu, Volkswagen AG’nin yerel Audi birimine zehirli gaz emisyonları konusunda yanıltıcı yazılım kullanan 12,000’den fazla aracı bilerek sattığı için dava açtığını açıkladı.Bu dava Avustralya tüketici gözlemci kurumu olan Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nun (ACCC) Eylül ayında aynı suçlamadan dolayı açtığı davadan sonra ikinci dava oldu.ACCC dava sonucunda açıklama, parasal ceza ve düzeltici reklam gibi cezalar istiyor.
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