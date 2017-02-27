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AVUSTURYALI BAKANI ERDOĞAN'DAN TEDİRGİN OLDU !

Avusturyalı Bakanı Erdoğan'dan tedirgin oldu !

Avusturya Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şaşırtan bir açıklama yaptı.

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Türkiye'de Anayasa değişikli için yapılacak olan referandum Avusturya'da da tartışılıyor. Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, mitinglerin Avusturya'da yaşayan Türk toplumunu ayrıştırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "referandum için gelmesin" dedi.

DERİN AYRILIKLAR OLUŞUYOR

Bakan Kurz Heute Gazetesi'ne verdiği demecinde 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak, Erdoğan'ın Viyana mitingine 13 bin 500 kişinin katıldığını ve miting sonrasında kargaşa yaşandığına işaret etti.

Kurz, Erdoğan'ın Anayasa referandumu dahilinde, seçim çalışması için Avusturya'ya gelmesinin, Avusturya'daki Türkler arasında ayrımcılık yarattığını ve derin ayrılıklar oluştuğunu iddia etti. Kurz, "Avusturya'da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya'ya veya Avrupa Birliği'nin herhangi bir üye ülkesine devletlerarası resmi ziyaret ve devlet adamları ile ikili görüşmeler için her zaman gelebileceğini ve bundan memnuniyet duyacaklarını da sözlerine ekledi.

DHA
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