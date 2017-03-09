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AYAZ BEBEK BAĞIMLI DOĞDU, HAYATA TUTUNDU

Ayaz bebek bağımlı doğdu, hayata tutundu

Denizli'de uyuşturucu bağımlısı genç çiftin çocukları da eroin bağımlısı olarak doğdu. Ayaz bebek anneannesi ve doktorların çabasıyla hayata tutunmayı başardı.

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Denizlili Kardelen ile Ali Osman çifti, eroin bağımlısıydı. 58 gün önce bebekleri Ayaz da eroin bağımlısı olarak dünyaya geldi. Küçük Ayaz ve ailesi, anneanne mücadelesi ve doktorların çabasıyla hayata tutundu.

Kardelen A. (18) adlı genç kız, Denizli Ticaret Lisesi’ni ikinci sınıftayken bıraktı.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre; Daha 15’inde, arkadaşları aracılığıyla eroin kullanmaya başladı. Aynı arkadaş çevresinden, liseyi birinci sınıfta terk etmiş Ali Osman U. (18) ile tanıştı. İkisi de o günlerde 17 yaşındaydı. Birbirlerine âşık olup 13 Nisan 2016’da kaçtılar, 22 Nisan’da resmen evlendiler. Kardelen’in yıllar önce babasından boşanan beş çocuklu annesi ev kadını Vildan Yılmış, kızının kaçtığını öğrendiğinde yıkıldı; ama asıl şoku eroin bağımlısı ve hamile olduğunu öğrendiğinde yaşadı. Ve hemen, kızını ve damadını yakın takibe aldı, Denizli Devlet Hastanesi’nin AMATEM bölümünde tedavi olmalarını, Psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli ile İstanbul’da bir araya gelerek tedavi sürecine destek olmasını sağladı. Vildan Hanım, 10 Ocak’ta dünyaya gelen erkek torunu Ayaz’ın bakımını üstlendi. Ayaz bebek ve anne-babası mucizevi bir şekilde hayata tutundu.

HAMİLEYKEN KULLANDI

Genç Kardelen, evlendikten sonra Ali Osman ile bağımlılıktan kurtulmak için birbirlerine söz verdiklerini ama başaramadıklarını anlatıyor: “Kriz geldikçe soğuk duşun altına girdik. Ama arkadaşlarımız ikram edince reddedemedik. Dozu artırdım. Krizlerim sıklaştı, şiddetlendi.”

Hamile kalması da sonucu değiştirmemiş ve o süreçte de eroin kullanmaya devam etmiş. Hatta bu yüzden kendini balkondan atmaya kalkmış, engel olmaya çalışan Ali’ye saldırmış. Ali Osman da Kardelen’in annesini arayıp her şeyi anlatmış. O günü şöyle anlatıyor: “Annem şoke oldu. Eve ambulansla birlikte polis gönderdi. İlaçlar bebeğe zarar vereceği için bağımlılık tedavisi göremedim.”

‘BAĞIMLI DOĞDU’

Ardından, sonunda Ayaz bebek, 10 Ocak’ta doğdu. Tıpkı annesi gibi bağımlıydı. Kardelen, yaşadığı şoku unutmuyor: “Benim gibi krize giriyordu. Kasılıyor, ağlamaktan katılıyordu. Annem, 15 Şubat’ta Ali’yle beni Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüp yatırdı. Ertesi gün AMATEM bölümünde 16 gün süren tedavimiz başladı. Bebeğimize annem baktı. Psikiyatr Arif Verimli, bizi İstanbul’a çağırdı. Terapi yaptı, ilaçlarımızı aldı.”

Ve mucize eseri Ayaz’la hayata tutunan Kardelen, duygularını şöyle özetliyor:

“Bağımlıyken uyandığımda bir an önce eroin istiyordum. Şimdi sabahları uyandığımda Ayaz, Ali uyandı mı diye düşünüyorum. Oğlumun bir mucize olduğunun, ne kadar güzel koktuğunun farkına vardım.”

KRİZLERİ 6 AYA BİTECEK

Psİkİyatr Prof. Arif Verimli, Kardelen ve Ayaz’ın durumlarını şöyle değerlendiriyor: “Bebek 4-6 aylık olduğunda bağımlılık krizleri bitecek. Ama ömrünün sonuna kadar bağımlılık riski taşıyacak, madde bırakmış biri gibi yaşayacak. İyi tarafı, riski bildiğimiz için müdahalemiz ve tedavimiz erken yaşta başlayacak.”

Hürriyet
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