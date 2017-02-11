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AYDA 53 LİRAYA SAĞLIK HİZMETİ

Ayda 53 liraya sağlık hizmeti

Genel Sağlık Sigortası’ndaki 3 ayrı prim tutarı tarih oluyor..

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen 4.2 milyon kişiye müjde. Herhangi bir işte çalışmayan, anne bana veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin gelir seviyesine göre her ay 71, 213 ve 427 lira şeklinde ödediği 3 ayrı prim tarih oluyor. Bunun yerine tek prim dönemine geçiliyor. Aylık 53 lira olacak tek prim düzenlemesinin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre; ailede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerini de devlet karşılayacak.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yasa tasarısı ile gelir testi mecburiyetini kaldıracaklarını belirterek, "Yalnız 53 lira ödeyerek 'genel sağlı sigortası kapsamına giriyorum' diyebilme yolunu açıyoruz. T.C. vatandaşı Rumeli Balkan göçmenlerinin T.C. vatandaşı olmayan birinci derece yakınları var. Bu kişileri de aynı kapsama alıyoruz. Aylık 53 lira ile sağlık hizmeti alabilecekler" dedi. Eski GSS prim borçlarına ilişkin faizler ile gecikme zamları da silinecek. Bununla ilgili de Bakan Müezzinoğlu, vatandaşın geri dönük borçlarını da yine 53 lira üzerinden faizsiz olarak yapılandırıp, 12 taksite böleceklerini söyledi.

4 BİN 500 LİRA CEPTE KALACAK

Mevcut düzenlemede evdeki kişi başına gelire göre 427 lira GSS primi ödeyen vatandaşın cebinden 374 lira daha az para çıkacak. Yine kişi başı gelire göre aylık 213 lira prim ödeyenin cebinde 160 lirası, 71 lira prim ödeyenin cebinde de 18 lirası kalacak. Prim ödeyenlerin yıllık maksimum kazancı ise 4 bin 488 lira olacak.
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