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AYDER YAYLASI'NDA KARDAN ATATÜRK ANITI YAPTILAR

Ayder Yaylası'nda kardan Atatürk anıtı yaptılar

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek Kardan Adam Şenliği başladı.

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Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek Kardan Adam Şenliği başladı. Rize il merkezinde yeri değiştirilen Atatürk Anıtı'nın şenilik alanında kardan benzeri ilgi odağı oldu.

Ayder Yaylası'nda kardan Atatürk anıtı yaptılar

Çamlıhemşin İlçesi'nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası'nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nce düzenlenen şenlik kar yağışı altında başladı. Horon oynayan katılımcılar, naylon ve otomobil şambrelleri ile kayak yaptı.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına konulan Atatürk Anıtı'nın, Naci Edi ve arkadaşlarınca kardan yapılan benzeri büyük ilgi gördü. Gençler, 3.5 metrelik anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Ayder Yaylası'nda kardan Atatürk anıtı yaptılar

Şenlik, yarın Kayak Federasyonu tarafından 108 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan 2'inci Biatlon Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.

 

Ayder Yaylası'nda kardan Atatürk anıtı yaptılar

 

 

 

DHA
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