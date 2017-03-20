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AYDIN'DA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Aydın'da cinsel istismar iddiası

Aydın'da kapalı pazar yerinde yaşlı adamın 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunan 67 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Davutlar Mahallesindeki kapalı pazar yerinde İ.Ç'nin (67), 14 yaşındaki D.Ş'ye cinsel istismarda bulunduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç, D.Ş'nin psikolog eşliğinde ifadesinin alınması ve ailesinin şikayetinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA
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