Aydın'da cinsel istismar iddiası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunan 67 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Davutlar Mahallesindeki kapalı pazar yerinde İ.Ç'nin (67), 14 yaşındaki D.Ş'ye cinsel istismarda bulunduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç, D.Ş'nin psikolog eşliğinde ifadesinin alınması ve ailesinin şikayetinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.