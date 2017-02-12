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AYDIN'DA POLİS CİNAYETİ ÖNLEDİ

Aydın'da polis cinayeti önledi

Aydın'da bir adam, evde karısını başka bir erkekle görünce çılgına döndü. Polis olay yerine gelerek cinayetin önüne geçti.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gece vardiyasında çalışırken kendisini arayan birinin ihbarıyla gittiği evinde eşini bir başka erkekle yakalayan koca çılgına döndü. Öfkeli kocadan hemen sonra eve giren polis cinayetinin önüne geçti.

Olay, Zafer Mahallesi 22. Sokaktaki bir apartmanın birinci katındaki dairede gece 23.30 sularında yaşandı. İddiaya göre, bir fabrikada gece vardiyasında çalışan N.U.(29) isimli kocayı arayan kimliği belirsiz kişi, "Karın seni şu anda evinde aldatıyor" ihbarında bulundu. Telefondaki şahsın söyledikleri karşısında çılgına dönen N.U. yanına birkaç arkadaşını alarak evine geldi. 20 dakika boyunca ısrarla kapının açılması için zile basan koca bir sonuç alamadı. Arkadaşlarıyla birlikte oturduğu apartmanın çevresini saran N.U., bu esnada kaçmaya çalışan evli ve iki çocuk babası S.D.'yi yakaladı. Büyük öfkeyle S. D.'ye vurmaya başlayan N.U., ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bu esnada eve giren güvenlik güçleri bir çocuk annesi Ş.B.U.'yu ekip otosuna bindirerek kocasının saldırısından korudu.

"İş Konuşuyorduk"

Aldığı yumruk darbeleriyle yüzü kanlar içinde kalan S. D., emniyete götürüldükten sonra tedavisi için hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayenede S. D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yüzünde darbelere bağlı şişlikler oluştuğu görüldü. Hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürülen S.D.'nin, "Biz iş konuşuyorduk" dediği öğrenildi. Bir çocuk annesi Ş.B.U'nun ise belediyeden mesai arkadaşı olan S.D. ile aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söylediği iddia edildi.

İHA
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