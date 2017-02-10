Aydınlık yazarından şok Bahçeli iddiası

Özçelik, Ak Parti ile MHP arasındaki bağların giderek güçlendiğine dikkat çekti. Aydınlık yazarına göre bu ilişki siyasi alandan akçeli konulara kayabilir:

Halk oylaması yaklaştıkça temaslar hızlandı. Başbakan Binali Yıldırım’la Devlet Bahçeli dün Çankaya köşkünde bir araya geldi. AKP ve MHP kulislerine yansıyan bilgilere göre, Saray-Çankaya-Bahçeli arasında “kırmızı hat” kurulmuş. “Evet” kampanyasının “tek merkez”den yürütülmesi kararlaştırılmış.

Görünüşte ayrı, ama tek merkez.

BAHÇELİ’NİN KAMPANYASI DA AKP’DEN

Bahçeli ekibinin “Evet” kampanyasının da aynı merkezden yürütülmesi kararlaştırılmış. Bahçeli’nin kampanyası için kullanılacak sloganlar bile “merkez”de yapılan anket sonuçlarına göre belirlenecekmiş.

Bahçeli ekibine sadece fikir desteği değil, başka destekler de vadedilmiş. Kulislere yansıyanlara göre, “Evet” kampanyası için devletin kasası Bahçeli ekibine de açılacak. “Masraftan kaçınmayın, hallederiz” denmiş.

AYDINLIK