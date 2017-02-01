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AYIYI VURUP PARÇALAYAN 6 KİŞİYİ VİDEO ELE VERDİ

Ayıyı vurup parçalayan 6 kişiyi video ele verdi

Bartın'da av tüfeğiyle vurup parçalara ayıran 6 kişiyi çekilen video ele verdi.

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Bartın'da, av tüfeği ile vurdukları ayıyı balta ve bıçakla parçalayıp yağını alan 6 kişi, cep telefonu ile çektikleri görüntüler sayesinde yakalandı. Jandarmanın kimliklerini belirlediği 6 kişiye para cezası uygulanacak.

Kentte 6 kişi, ormanlık alanda av tüfeği ile vurdukları ayıyı dere kenarında balta ve bıçaklarla parçaladı. 6 avcı, ayının iç organlarındaki yağı alırken cep telefonu ile video çekti. 4 dakika 36 saniyelik video, bir süre sonra jandarmanın eline geçti. Görüntüde avcılardan birisinin, "Ayının pençelerini de alalım. Arı kovanlarını ayının pençeleriyle parçalayıp balı alırız. Ayı yapmış gibi gösteririz" dediği dikkat çekti.

Jandarma, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi. Milli Parklar Şubesi'nin isteği üzerine jandarma ekipleri, görüntüye yansıyan 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ayının yağını satmak için aldıkları belirtilen ve kimlikleri açıklanmayan 6 kişi hakkında, 4 bin 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5 bin 199 sayılı Havyaları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

DHA
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