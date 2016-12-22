AYM'DEN MİT TIR'LARI SAVCILARINA RET

AYM'den MİT TIR'ları savcılarına ret

Anayasa Mahkemesi, MİT TIR'larını durduran ve meslekten ihraç edilen savcıların yaptığı bireysel başvuruyu, iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, meslekten ihraç edilen eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman 1 Ocak 2014'te Hatay Kırıkhan'da, 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da MİT'e ait tırların durdurulması ve aranması talimatı verdi.

Tırların MİT'e ait olduğunun belirtilmesine karşın işleme devam eden savcılar gözaltına alınarak tutuklandı. Savcılar ayrıca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, MİT tarafından yasal olarak gerçekleştirilen, özünde devlet sırrı niteliğinde olan faaliyeti, ifşa etme kastı ile hareket eden planlı ve organize yapının parçası olmak suretiyle, mesleğin şeref ve onurunu bozan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle açığa alınıp, ihraç edildi.

İhraç edilen savcılar, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedeni bulunmaksızın "doğal hakim" ilkesine aykırı olarak kurulmuş, tarafsız ve bağımsız olmayan yetkisiz bir mahkeme tarafından savcılık mesleğine ilişkin kanundan kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi nedeniyle tutuklama yapıldığı iddia edildi. Ayrıca haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan suçlu gibi gösterildikleri ve bu durumun masumiyet karinesi ilkesini ihlal ettiği savunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, iddiaları açıkça dayanaktan yoksun bularak, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi.

AA
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