AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Aynı aileden 4 kişi zehirlendi

Kastamonu'da aynı aileden 4 kişi sobadan zehirlendi.

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Kastamonu’da aynı aileden 4 kişi sobadan çıkan  karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Kum Köyü Muhtarı Mustafa Çar (46)  ile eşi ve iki çocuğunun evden çıkmamasından şüphelenen komşuları kapıyı kırarak  içeri girdi.

İçeride baygın halde bulunan Çar ailesinin fertleri, olay yerine  çağrılan ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Çar  ailesinin fertleri, Cide'deki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Dr. Münif  İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
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