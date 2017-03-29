Aynı günde aynı yerde 2 dehşet !

İstanbul Fatih'te hafriyat kamyonu dehşeti yaşandı. Fatih ilçesinde aynı gün içinde hafriyat kamyonları iki kadını ezdi. Bir kadın ölürken diğeri ağır yaralandı.

İlk kaza saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Arefe ve Hüseyin Çakır yolun karşısına geçmek istedi. Hüseyin Çakır karşıya geçti ancak eşi Arefe Çakır (62) hafriyat kamyonun altında kaldı.

YAŞLI KADIN CAN VERDİ

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun altında kalan Çakır’ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Eşi Hüseyin Çakır çalışmaları yaşlı gözlerle izledi. Çakır yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kamyonun altından çıkarıldı. Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü A.H.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çakır’ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

YİNE HAFRİYAT KAMYONU YİNE DEHŞET

İkinci aza, saat 16:00 sıralarında, Aksaray’da bulunan Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Belediyesi’ne ait 34 AD 982 resmi plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Özbek uyruklu 32 yaşındaki Nesibe Babayorova’yı ezdi. Talihsiz kadın, olay yerine getirilen iş makinesinin yardımıyla kamyonun altından çıkarıldı.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonun sürücüsü T.A. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Görgü tanıkları, hafriyat kamyonunun hızla ilerlediğini ve yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadının kamyonun altında kaldığını söyledi. Bazı vatandaşlar, kamyonun gündüz vakti işlek caddeden geçmesinin doğru olmadığını belirtti. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından tonlarca ağırlığındaki kamyon olay yerinden çekildi. Daha sonra trafik normale döndü.