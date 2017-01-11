AYRILIĞIN ARKASINDA CANSU DERE Mİ VAR ?

Ayrılığın arkasında Cansu Dere mi var ?

İdil Fırat ile Engin Öztürk'ün ayrılığından 'ihanet' çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yaklaşık 1 buçuk yıllık ilişkilerine 1 ay önce son noktayı koyan sosyetik güzel İdil Fırat'la yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün ayrılığı hakkında şok iddia! aşklarına yaz aylarında kısa bir ara veren ünlü çift, ayrılığa daha fazla dayanamayınca yeniden bir araya gelmişti. Ayrılık boyunca sosyal medyadan birbirlerini takibe devam eden ikili, dost kalmayı başarsa da bu kez aynı şey olmadı. Yeni yıla ayrı ayrı giren Fırat'la Öztürk, "Bu defa son" diyerek tüm köprüleri yaktı. Yakışıklı oyuncuyu sosyal medyada takipten çıkaran sosyetik güzelin bu denli öfkeli olmasının sebebinin ise Cansu Dere olduğu öne sürüldü. 

DAHA ÖNCE DE TATİL YAPMIŞLARDI 
Dere'yle 2015'te Amsterdam'a giden ve güzel oyuncuyla adı o dönem aşk dedikodularına karışan Engin Öztürk'ün Cansu Dere'yle yeniden yakınlaştığı haberini alan İdil Fırat, iddiaya göre öfkeden deliye döndü. Dedikodulara göre sosyetik güzel, yakışıklı oyuncunun telefonunda Dere ile olan samimi mesajlaşmaları da gördü. Engin Öztürk'le bir dargın bir barışık ilişkilerine her seferinde şans veren sosyetik güzelin yakın dostlarına da "Benim için Engin defteri açılmamak üzere kapanmıştır. Ona çok kredi verdim, ama hepsini tüketti" dediği iddia edildi. Engin Öztürk'le tüm bağlarını koparan İdil Fırat, ayrılığın ardından pek çok ünlünün yaptığı gibi soluğu yurt dışında aldı. Sosyetik güzel, önceki gün babası Önder Fırat ve kardeşi Can Fırat'la ABD'den çektiği kareyi İnstagram'da paylaştı.

BU İLK İDDİA DEĞİL!
Uzun süredir aşk hayatındaki sessizliğini koruyan Cansu Dere'yle yakınlaştığı iddia edilen Engin Öztürk'ün adı daha önce de Dere'yle aşk dedikodularına karışmıştı. İki yıl önce Amsterdam'da birlikte tatil yapan ikili, havalimanında görüntülenince sinirlenip aşk sorularını yanıtsız bırakmıştı. İkilinin tehlikeli yakınlaşmasını Öztürk "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.

Takvim
731
Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !
Ünlü iş adamı tacizden tutuklandıÜnlü iş adamı tacizden tutuklandı
Mansur Yavaş'tan sürpriz hamle: ''İş başa düştü''Mansur Yavaş'tan sürpriz hamle: ''İş başa düştü''
Karısının çıplak fotoğrafını paylaştıKarısının çıplak fotoğrafını paylaştı
Hayranının teklifini kabul ettiHayranının teklifini kabul etti
Evli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemiEvli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemi
Johnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisiJohnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisi
Cenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralıCenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralı
GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS