Ayrılmak isteyen eşini sokakta öldürdü

Bursa’da özel güvenlik görevlisi 41 yaşındaki Tahsin A., boşanmak için dava açan 3 çocuk annesi eşi 35 yaşındaki Fatma A.'yı dün işe giderken sokakta pusu kurup 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Tahsin A., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. Fatma A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin A.'den boşanmak için geçen yıl kasım ayında dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin A.’e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma A., evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi'nde bir evde yaşamaya başladı.



ADRESİNİ ÖĞRENİP PUSU KURDU



Tahsin A., kendisini başka bir erkekle aldatmasından şüphelendiği, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma A.’ün adresini öğrendiği evinin önüne dün gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin A., Fatma A.’ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin A.’ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma A. kaçmaya başladı.



200 METRE TAKİP ETTİ



Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin A., yere düşürdüğü Fatma A.’ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vanadaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.



Çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Fatma A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, onun kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle Fatma A.’ü bıçakladığını söyledi. Tahsin A., ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.