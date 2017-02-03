YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

AYRILMAK İSTEYEN EŞİNİ SOKAKTA ÖLDÜRDÜ

Ayrılmak isteyen eşini sokakta öldürdü

Bursa'da kendisinden ayrılmak isteyen eşine pusu kuran bir kişi 3 çocuk annesi genç kadını 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa’da özel güvenlik görevlisi 41 yaşındaki Tahsin A., boşanmak için dava açan 3 çocuk annesi eşi 35 yaşındaki Fatma A.'yı dün işe giderken sokakta pusu kurup 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Tahsin A., yakalanarak gözaltına alındı.

 

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. Fatma A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin A.'den boşanmak için geçen yıl kasım ayında dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin A.’e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma A., evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi'nde bir evde yaşamaya başladı.

ADRESİNİ ÖĞRENİP PUSU KURDU

Tahsin A., kendisini başka bir erkekle aldatmasından şüphelendiği, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma A.’ün adresini öğrendiği evinin önüne dün gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin A., Fatma A.’ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin A.’ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma A. kaçmaya başladı.

200 METRE TAKİP ETTİ

Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin A., yere düşürdüğü Fatma A.’ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vanadaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Fatma A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, onun kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle Fatma A.’ü bıçakladığını söyledi. Tahsin A., ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA
169
Babasından hamile kaldığını söyleyince...Babasından hamile kaldığını söyleyince...
Erdoğan'ın çağrısına uyan avukatın savunması istendiErdoğan'ın çağrısına uyan avukatın savunması istendi
Sinan Oğan kendi televizyon kanalını kurduSinan Oğan kendi televizyon kanalını kurdu
Hazal Kaya hayranlarını şaşırttıHazal Kaya hayranlarını şaşırttı
Eski kaymakam Güntepe'yi yakan ifadelerEski kaymakam Güntepe'yi yakan ifadeler
İşte FETÖ'cülerin kaçış noktası !İşte FETÖ'cülerin kaçış noktası !
İnşaatta çalışan tıp öğrencisinin kahreden ölümüİnşaatta çalışan tıp öğrencisinin kahreden ölümü
Mahsun Kırmızıgül sessizliğini bozduMahsun Kırmızıgül sessizliğini bozdu
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a göndermeAleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS