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AYŞE HATUN ÖNAL ALBÜM ÇIKARDI

Ayşe Hatun Önal albüm çıkardı

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın yeni albümü "Selam Dengesiz" bugün yayımlandı.

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Seslendirdiği şarkılar, klipleri ve müziğindeki yenilikçi altyapılarla önemli işlere imza atan Ayşe Hatun Önal, yeni albümü "Selam Dengesiz"i dinleyicilerin beğenisine sundu. Şarkıcının uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı albümde, müzik dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi. 10 şarkı ve versiyonlarla birlikte toplam 16 şarkının yer aldığı "Selam Dengesiz" albümünde, söz ve müziklerde İsra Gülümser, Gülşah Tütüncü, Gülhan, Onur Özdemir (Onurr) ve Alper Narman imzaları bulunurken, "Dur Dünyam" şarkısının söz ve müziği ise Ayşe Hatun Önal'a ait.

İskender Paydaş, Erdem Kınay, Gürsel Çelik, Kaan Gökman, Osman Çetin ve Sezer Uysal'ın aranjelerinin bulunduğu albümde, yaptığı işlerle son zamanlarda dünya listelerinde de zirveye tırmanan ve yakından takip edilen DJ prodüktör Mahmut Orhan da ilk kez bir albümde aranjör olarak yer aldı ve iki şarkının düzenlemesine imzasını attı.

Ayşe Hatun Önal, yeni albümünde kullandığı elektronik altyapılarla yalnızca pop müzik dinleyicilerinin değil, aynı zamanda dans müziği dinleyicilerinin de dikkatini çekecek.

Ayşe Hatun Önal albüm çıkardı

"OLAY" ŞARKISININ KLİBİ ABD'DE ÇÖLDE ÇEKİLDİ

Albümünün çıkışını, sözleri İsra Gülümser, müziği Ahmed Salah Hosny, düzenlemesi ise Mahmut Orhan imzası taşıyan "Olay" şarkısıyla yapan Ayşe Hatun Önal, şarkı kadar video klibiyle de dikkati çekti. ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde her yıl gerçekleşen, dünyanın önde gelen festivallerinden Burning Man'de çekilen video klibin yönetmenliğini Can Sercan ve İlkay Koek birlikte üstlendi. Farklı stiliyle de çok konuşulacak Ayşe Hatun Önal'ın kostümleri, sıradışı işlere imza atan Pink, Rihanna ve Madonna gibi dünyaca ünlü yıldızların sahne kostümlerini tasarlayan, ABD'nin ünlü stil danışmanlarından Punk Kouture tarafından hazırlandı.

Ayşe Hatun Önal'ın Burning Man Festivali'nde çekilen fotoğrafları, Çağatay Dener'in illüstrasyonlarıyla albümün kartonetinde yer bulurken, sanatçının basın fotoğraflarını ise ünlü fotoğrafçı Serhat Hayri çekti.

DHA
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