SON DAKİKABAHÇELİ'DEN YILDIRIM'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASIYLA İLGİLİ YORUM
  • Ak Parti'nin tanıtım toplantısına kim katılmadı ?
  • Amerika'dan teröristlere alçak yardım
  • Gökçek'ten bomba iddia !
  • AK Parti referandum startını verdi !
  • On binlerce dijital veri inceleniyor !

AZERBAYCAN ERMENİSTAN ORDUSUNA DARBE

Azerbaycan Ermenistan ordusuna darbe

Azerbaycan ordusu, Ermeni birliklerin bulunduğu bir ateş noktasını vurarak imha ederken, Ermenistan’a ait bir insansız hava aracı da düşürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Talış köyü yönünde, Azerbaycan mevzilerine ateş açan Ermeni birliklerin bulunduğu bir ateş noktasının vurularak imha edildiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun can kaybı verdiğini açıklayan Bakanlık, saldırının görüntülerini yayınladı. Ayrıca, Ermenistan’a ait 1 insansız hava aracı Talış köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği ve Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü kaydedildi. 

İHA
541
-
Akşam yemeğinin faturası ağır olduAkşam yemeğinin faturası ağır oldu
Darbe sanığı yarbaylar birbirine girdiDarbe sanığı yarbaylar birbirine girdi
"Halka ilk kez soruluyor...""Halka ilk kez soruluyor..."
Kamera kayıtları yalanı ortaya çıkardıKamera kayıtları yalanı ortaya çıkardı
Erbakan'ı anma gecesine büyük sürprizErbakan'ı anma gecesine büyük sürpriz
Yunanistan'dan bir skandal daha !Yunanistan'dan bir skandal daha !
Orta sahada cep telefonu bulunduOrta sahada cep telefonu bulundu
Büyük illerde tüpgaz oyunuBüyük illerde tüpgaz oyunu
Cin duasıyla define avı !Cin duasıyla define avı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS