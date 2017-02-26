Azerbaycan, Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan-Ermenistan arasında sınır hattında gerginlik devam ediyor. Azerbaycan Ermanistan'ın insansız hava aracını düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Talış köyünde bulunan Azerbaycan mevzileri üzerinde Ermennistan'a ait insansız hava aracı tespit edildi. Küçük boyutlu araç, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi. Bakanlık, düşürülen aracın fotoğraflarını yayımladı. Bakanlık ayrıca dün gece Ermenistan mevzilerinin Azerbaycan ordusu tarafından vurulması ile ilgili kısa bir video da yayımladı. Azerbaycan ordusu Cumartesi sabahı çatışmalarda kayıplar verdiğini açıklamıştı. Şehit sayısı ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklamada ayrıca Ermenistan tarafında ağır kayıpların olduğuda vurgulandı.