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AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN ORDUSUNA DARBE

Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna darbe

Azerbaycan ordusu, Ermeni birliklerin bulunduğu bir ateş noktasını vurarak imha ederken, Ermenistan’a ait bir insansız hava aracı da düşürüldü.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Talış köyü yönünde, Azerbaycan mevzilerine ateş açan Ermeni birliklerin bulunduğu bir ateş noktasının vurularak imha edildiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun can kaybı verdiğini açıklayan Bakanlık, saldırının görüntülerini yayınladı. Ayrıca, Ermenistan’a ait 1 insansız hava aracı Talış köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği ve Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü kaydedildi. 

İHA
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