AZEZ'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 60 ÖLÜ

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 60 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.

Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu belirtti. İlçedeki hastanede görev yapan Doktor Ebu Hasan, AA muhabirine, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

23 YARALI KİLİS'E GETİRİLDİ

Saldırıda yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye şu ana kadar getirilen yaralı sayısının 23 olduğu ve yaralılardan birinin kurtarılamadığı bildirildi.

497
Darbeci binbaşı böyle öldürüldüDarbeci binbaşı böyle öldürüldü
Ocak ayı soğuk geçecekOcak ayı soğuk geçecek
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Özel güvenliklerin silah kullanımında düzenlemeÖzel güvenliklerin silah kullanımında düzenleme
Sahte parayla alışveriş yaptı tutuklandıSahte parayla alışveriş yaptı tutuklandı
John Kerry'den şok DEAŞ itirafıJohn Kerry'den şok DEAŞ itirafı
BEDAŞ'tan elektrik kesintisiBEDAŞ'tan elektrik kesintisi
Lodos fırtınası TIR'ı devirdiLodos fırtınası TIR'ı devirdi
Osmanlı'dan günümüze nüfus cüzdanlarıOsmanlı'dan günümüze nüfus cüzdanları
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS