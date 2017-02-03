Baba kız soba gazı kurbanı

Aksaray'ın Ortaköy İlçesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 94 yaşındaki Dede Demirbaş ile kız 52 yaşındaki Sultan Demirbaş hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Durhasanlı Köyü'nde, tek katlı müstakil bir evde yaşayan Dede Demirbaş ile kızı Sultan Demirbaş'tan gün içerisinde haber alamayan yakınları, kapıyı açarak içeri girdi. Dede Demirbaş ile kızı Sultan'ı hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba-kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Dede Demirbaş ile kızı Sultan'ın yapılan otopsisinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.