YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BABA OĞUL KABUSU YAŞADILAR

Baba oğul kabusu yaşadılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda kaybolan İranlı turistleri jandarma buldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları sırada kaybolan İranlı turistler 36 yaşındaki Shahriar Azimi ile babası 79 yaşındaki İraj Azimi, jandarma tarafından bulundu.

Kemer'de tatil yapan Shahriar Azimi ile babası iraj Azimi dün saat 11.00 sıralarında Tekirova Mahallesi'nden yürüyüş yapmak için Likya Yolu'na gitti. Belli bir süre yürüyen ikili yollarını kaybetti. Saat 18.00 sıralarında kaybolduklarını anlayan baba ve oğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı, İranlı turistleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri, İranlı turistlere saat 23.00 sıralarında Maden Koyu yakınlarında ulaştı. Jandarma karakoluna getirilen turistlere su verildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen turistler, işlemlerinin ardından konakladıkları otellerine götürüldü.

DHA
296
-
Poşet yasağı çok can yakacakPoşet yasağı çok can yakacak
Ünlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısıÜnlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısı
Belediyeden duvar yazısına müthiş cevapBelediyeden duvar yazısına müthiş cevap
Para tartışmasında kardeşini öldürdüPara tartışmasında kardeşini öldürdü
FETÖ'den tutuklanan ünlü iş adamları serbestFETÖ'den tutuklanan ünlü iş adamları serbest
Bakan Eroğlu dayanmadı düzelttiBakan Eroğlu dayanmadı düzeltti
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Dünya devinden çok şaşırtan Türkiye açıklamasıDünya devinden çok şaşırtan Türkiye açıklaması
İzmir'in ünlü otelinde korkutan yangınİzmir'in ünlü otelinde korkutan yangın
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS