Baba oğul kabusu yaşadılar

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları sırada kaybolan İranlı turistler 36 yaşındaki Shahriar Azimi ile babası 79 yaşındaki İraj Azimi, jandarma tarafından bulundu.

Kemer'de tatil yapan Shahriar Azimi ile babası iraj Azimi dün saat 11.00 sıralarında Tekirova Mahallesi'nden yürüyüş yapmak için Likya Yolu'na gitti. Belli bir süre yürüyen ikili yollarını kaybetti. Saat 18.00 sıralarında kaybolduklarını anlayan baba ve oğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı, İranlı turistleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri, İranlı turistlere saat 23.00 sıralarında Maden Koyu yakınlarında ulaştı. Jandarma karakoluna getirilen turistlere su verildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen turistler, işlemlerinin ardından konakladıkları otellerine götürüldü.