Baba ve amcasını öldüren zanlı yakalandı

Konya'da tarlasına gübre döktüğü gerekçesiyle amcası Osman G. (60) ile tüfeği elinden almak isteyen babası Himmet G.'yi (63) av tüfeğiyle öldürüp, kuzeni Mehmet G.'Yİ (38) yaralayan Nevzat G. (40), saklandığı Aksaray'ın Eskil İlçesi'ndeki bağ evinde yakalandı.

Daha önce cinayet suçundan cezaevinden tahliye olan Nevzat G., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "'Neden öldürdünüz?'" sorusuna "'Beraat'" diyerek cevap verdi.

Olay, geçen 5 Mart Pazar günü saat 17.00 sıralarında Altınekin İlçesi Oğuzeli Mahallesi'nde bir yaylada meydana geldi. Nevzat G.'nin evinin de içinde bulunduğu tarlanın bir kısmına, iddiaya göre bitişik tarlanın sahibi ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Mehmet G., hayvan gübresi döktü. Nevzat G. de kuzeni Mehmet G.'ye, tepki gösterdi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN HUSUMETLİLER

Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı yüzünden husumette bulunan iki kuzen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babası Osman G. de kavgaya karıştı. Nevzat G., evinden aldığı pompalı tüfekle amcası ve kuzenine ateş açtı. Bu durumu fark eden babası Himmet G. de, müdahale ederek oğlunun elindeki tüfeği almak istedi.

İddiaya göre çıkan arbedede Nevzat G.'nin tetiğe dokunması sonucu tüfekten çıkan saçmalar babasının vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Babası, amcası ve kuzeni kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Himmet G. ve kardeşi Osman G., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan sırtından ve karnından yaralanan Mehmet G.'nin ise hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Nevzat G. de, olayın ardından 42 BG 352 plakalı otomobiliyle kaçtı. Nevzat G., bugün Aksaray'ın Eskil İlçesi'nde saklandığı bir bağ evinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Nevzat G.'nin, yapılan sorgusunda "'Babamı bilerek öldürmedim, yanlışlıkla oldu'" dediği öğrenildi.

Daha önce cinayet suçundan cezaevinden tahliye olan Nevzat G., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "'Neden öldürdünüz?'" sorusuna "'Beraat'" diyerek cevap vermesi dikkat çekti.