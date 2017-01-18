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BABA YADİGARI EVİNİ KAMYONLA TAŞIDI

Baba yadigarı evini kamyonla taşıdı

Sinop'ta seyir halindeki kamyonun üzerinde taşıdığı evi gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

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Sinop'un Erfelek ilçesinde yoldan geçen ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erfelek'te seyir halinde olan ev yüklü kamyon, vatandaşların dikkatini çekti. Ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar hemen fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarılarak bu anı fotoğrafladılar.

Sinop Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Erfelekli Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini kamyonun üstünde başka tarlaya taşıdı. "Baba yadigarı" diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, "Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki" dedi.

Baba yadigarı evini kamyonla taşıdı

Baba yadigarı evini kamyonla taşıdı

İHA
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