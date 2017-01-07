BABAANNEYE MAAŞ MÜJDESİ EYLÜL'E KALDI

Babaanneye maaş müjdesi Eylül'e kaldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Çalışma Hayatı Seferberliği” projesini Konya’dan başlattı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Proje için Ankara'dan Konya'ya giderken hızlı trende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, bakanlık üst düzey bürokratlarının masa başında oturmak yerine her cuma 12.00 ile 15.00 saatleri arası dağılıp vatandaşların sorunlarını yerinde öğreneceklerini söyledi. Müezzinoğlu, büyükanne desteği için en az 6 ay pilot uygulama yapılacağını bildirdi. Deneme süresi içinde uygulamanın nasıl olacağı ve ne kadar ücret ödeneceği gibi konuların belli olacağını belirten Müezzinoğlu, bu tarihe kadar yapılacak açıklamaların gerçeği yansıtmayacağını ifade etti.

Müezzinoğlu, destek tutarıyla ilgili olarak birçok rakamın uçuştuğunu belirtirken, gazetecilerin, “1.550 TL diye konuşuluyor” sözleri üzerine, “O rakamdan bir sıfır atarsanız olur. Espri bir yana, bu aşamada ben dahi bir rakam telaffuz etsem o da spekülatif olur, gerçeği yansıtmaz. Çünkü henüz ne şartlarını ve yöntemini oluşturduk ne de tutarı belirledik. Sponsorlukla 6 aylık pilot uygulama tamamlanacak. Ondan sonra eylül ayı gibi projenin olup olmayacağını açıklayacak aşamaya geliriz” dedi. Gazetecilerin “Taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak” sorusuna Bakan, Kur'an'dan “Allahe mea es sabirin (Allah sabredenlerle beraberdir)” ayetiyle cevap verdi.

BİN AİLEDE BAŞLAYACAK

Bakan  Müezzinoğlu, proje teklifinin İstanbul Sanayi Odası'ndan geldiğini söyledi.  Müezzinoğlu, “Biz de bir ekip kurduk. 1.5 aydır çalışıyor. Biz onlarla 1000 ailelik bir pilot uygulamayı gerçekleştireceğiz. Sponsorlarıyla bir pilot uygulama olacak. 6 ay uyguladıktan sonra artılarını eksilerini göreceğiz. Sonrasında bu proje Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı, Maliye'yi, hükümeti, özel sektörü ilgilendiriyor” diye konuştu.

Sözcü
341
PKK'nın deposundan askeri kamuflaj çıktı !PKK'nın deposundan askeri kamuflaj çıktı !
Darbeci binbaşı böyle öldürüldüDarbeci binbaşı böyle öldürüldü
O haberler ABD'yi çok rahatsız ettiO haberler ABD'yi çok rahatsız etti
Ocak ayı soğuk geçecekOcak ayı soğuk geçecek
Albayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendiAlbayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendi
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Şehidin evinde yürek yakan diyalogŞehidin evinde yürek yakan diyalog
Domatesin fiyatı yüzde yüz arttıDomatesin fiyatı yüzde yüz arttı
Lodos fırtınası TIR'ı devirdiLodos fırtınası TIR'ı devirdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS