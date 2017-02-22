Babadan kızı ve damadına korkunç pusu

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde sitedeki evlerinin önüne park halindeki cipin yandığını görünce söndürmeye çalışan müteahhit Murat O. ve eşi Özlem'e ateş açıldı. Murat O. ölürken Özlem O. ağır yaralandı. Jandarma, müteahhit Murat O.'nun aralarında para anlaşmazlığı olan kayınpederi Ali A.'yı, cipte kasıtlı olarak yangın çıkarıp söndürmeye gelen damadına ve kızına ateş ettiği iddiasıyla arıyor.

Olay, Sasalı Mahallesi 118 Sokak'taki Suevleri'ndeki lüks bir villanın önünde geçen 8 Şubat günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, araç yangını ihbarı alınca olay yerine gitti. 35 KOZ 05 plakalı cipin yandığını ve aracın yanında Özlem ve Murat O. çiftini kanlar içinde gören jandarma, itfaiye ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Gelen sağlık ekibi müteahhit 54 yaşındaki Murat O.'nun öldüğünü, 2 çocuğunun annesi olan eşi 46 yaşındaki Özlem O. da ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KAYINPEDER ÇIKTI

Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde, villanın bulunduğu adresten olay saatinde kiralık bir otomobilin 2 kez geçtiğini saptadı. Plakayı belirleyen jandarma, aracın Aliağa'dan Murat O.'nun parasal nedenlerde aralarında husumet bulunan kayınpederi Ali A. tarafından kiralandığını saptadı.

ÖNCE BENZİN ALMIŞ

Olayın şüphelisi olarak her yerde aranan Ali A.'nın otomobili kiraladıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan 10 liralık benzin aldığı, daha sonra siteye gelip cipi ateşe verdiği, yangına müdahale etmek için evden çıkan damadı Murat O. ile kızı Özlem O.'ya ateş açtığı öne sürüldü.

Jandarma şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, Özlem O.'nun tedavisinin devam ettiği bildirildi.