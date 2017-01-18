"BABALIK DAVASI" 9 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİRİYOR

"Babalık davası" 9 yıllık evliliği bitiriyor

Müzik dünyasının iki önemli ismi Jay Z ve Beyonce'nin ayrılacağı iddia edildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Müzik dünyasını R&B şarkılarıyla sarsan Beyonce ile yapımcı eşi Jay-Z'nin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 9 yıllık evli olan çiftin, Jay-Z'nin eski bir ilişkisinden çocuğu olduğu dedikoduları sonrası evlerini ayırdıkları iddia edildi.

Jay-Z'nin babası olduğunu iddia eden Rymir Satterthwaite isimli bir genç, Pennsylvania'da babalık davası açtı. Bunu kanıtlamak için DNA testi talep eden gencin isteği reddedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; o dönemde 22 yaşında olan Jay-Z'nin, reşit olmadığı belirtilen Wanda isimli kadınla yaşadığı ilişki sonucu Satterthwaite'ın dünyaya geldiği iddia ediliyor.

Blue Ivy isimli bir kızları olan çifte yakın kaynaklar, ikilinin boşanması durumunda 1 milyar dolarlık tazminat davası açılabileceğini öne sürdü. Çiftin aldatma iddiaları yüzünden evliliklerinin sallantıda olduğu biliniyordu.

158
Özbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklamasıÖzbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklaması
Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli olduKöpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu
Elektronik sigara bu hale getirdiElektronik sigara bu hale getirdi
İşte barajlardaki doluluk oranıİşte barajlardaki doluluk oranı
FETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuşFETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuş
Karlov suikastında organizatöre gözaltıKarlov suikastında organizatöre gözaltı
"Yanlışlıkla" vurdu: 100'den fazla kişi öldü"Yanlışlıkla" vurdu: 100'den fazla kişi öldü
Kuleli Askeri Lisesi müze oluyorKuleli Askeri Lisesi müze oluyor
Sadullah Ergin'in adı FETÖ iddianamesindeSadullah Ergin'in adı FETÖ iddianamesinde
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS