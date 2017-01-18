"Babalık davası" 9 yıllık evliliği bitiriyor

Müzik dünyasını R&B şarkılarıyla sarsan Beyonce ile yapımcı eşi Jay-Z'nin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 9 yıllık evli olan çiftin, Jay-Z'nin eski bir ilişkisinden çocuğu olduğu dedikoduları sonrası evlerini ayırdıkları iddia edildi.

Jay-Z'nin babası olduğunu iddia eden Rymir Satterthwaite isimli bir genç, Pennsylvania'da babalık davası açtı. Bunu kanıtlamak için DNA testi talep eden gencin isteği reddedildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; o dönemde 22 yaşında olan Jay-Z'nin, reşit olmadığı belirtilen Wanda isimli kadınla yaşadığı ilişki sonucu Satterthwaite'ın dünyaya geldiği iddia ediliyor.

Blue Ivy isimli bir kızları olan çifte yakın kaynaklar, ikilinin boşanması durumunda 1 milyar dolarlık tazminat davası açılabileceğini öne sürdü. Çiftin aldatma iddiaları yüzünden evliliklerinin sallantıda olduğu biliniyordu.