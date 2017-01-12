Elvan Göknel Karaçay

Ne tuhaf insanın babası bir kere göçer gider, ve hüzünle o perde kapanır değil mi. İşte öyle olmadı benim babamın vedası. Alıştıra - alıştıra ayrıldı aramızdan.

Önce sesini - o şen kahkahalarını duymaz , azıcık kızdı mı çatan kaşlarını görmez olduk. Bir süre sonra da ayak sesleri kesildi. Bedenen - ruhen buradaydı ama, aslında yok gibiydi.

Ta o zamanlar özlem başlamıştı bende. O gün gazetede ki köşesinde kim ne yazmış, ya da Galatasaray'ın maçı mı olmuş o gol nasıl kaçtı diye iki cümle edememek fena koyuyordu bana.

Sevgilim o dönemde bana az terapi yapmamıştı. Düşünsenize, elinize telefonu alıyorsunuz ama babanızla konuşamıyorsunuz.

Misal Sezen yeni bir şarkı mı çıkarmış, bak dinle diyememek of. Ya da kalk Ece'ye gidelim iki kadeh içelim mi diye soramamak. Bodrum'da ki evde sahile gidip iki kulaç atamamak.

Kardeşimin kızı Melissa kucağına doğmuştu. Şükür onunla kısada olsa şahane dede ve torun ilişkisi yaşadılar.

Babam kardeşimle bize ne güzel şeyler öğrettin, onurlu olmak, dürüstlük, adam satmamak, dostluk dedin mi sonuna kadar gitmek, hayatı hicivle harmanlamak, ve daha çoğu güzel haslet senden bize miras. Çok teşekkürler.

Annemle süslenip - püslenip gezmelere gitmeleriniz hep gözümün önünde. O ne aşktı yarabbim. Dillere destan bir aşk yaşadılar. Elbette insanız inişler - çıkışlar hepimiz için. Ama iri gözlü Eser'le, muzur bakışlı Mazlum'un sevdaları bildiğiniz gibi değildi. Sevmelere doyamadılar birbirlerini. Baboşum son nefesini verene dek, aşkla baktı annemin gözleri babama. Vedalaşmaları tahmin edersiniz ki çok zor oldu.

Çok büyük bir aile değiliz biz. Öyle halalar, amcalar yok. Halam Aysun genç yaşında ayrıldı aramızdan. Ne mutlu bize ki, dostlarımızdan oluşan kocaman bir ailemiz var.

Babamı duyan koştu geldi, hem de çılgınlar gibi yağan tipiye rağmen. Sarıldık, sarmalandık. Pazar gününden beri kâh gülüyoruz, kâh ağlıyoruz eh yaşanmış binlerce anı var geride.

Ne güzel adetlerimiz var bizim, evde ocak açılmaz ya hani böyle günlerde, mutfak doldu - taştı. Dostlar ah dostlar onlar iyi ki varlar. Onlara ne desek az.

İyisiyle - kötüsüyle, acısıyla - tatlısıyla harika bir hayat yaşadık. Canım baboşum artık huzurla uyu. Mekanın cennet olsun.

'Allah bu acıyı unutturacak başka acı vermesin' çok hoşuma gider bu söz. Bu acımızı unutturacak kötü şeyler yaşamayalım bundan böyle.

Güle güle Adanalım.

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Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın...