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BABANIN O SÖZÜ İNTİHARA SÜRÜKLEDİ !

Babanın o sözü intihara sürükledi !

Erzurum'da epilepsi hastası genç kız, babası ''Senden bıktım'' deyince bir kutu ilaç içti.

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Erzurum'da rahatsızlanan epilepsi hastası genç kız, babasından "senden bıktım" lafını duyunca yanında bulunan bir kutu ilacı içti.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Yakutiye İlçesinde meydana gelen olayda okulda rahatsızlanan epilepsi hastası N.B. (17) babasını arayarak durumu bildirdi. Baba, N.B.'ye "senden bıktım" diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine babasının kullandığı cümleye sinirlenen N.B. yanında bulunan bir kutu hapı içti.

Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan N.B. tedavi altına alındı.

Hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA
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