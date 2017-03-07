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BABASI BAKANDI KENDİSİ BAKKAL

Babası bakandı kendisi bakkal

Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınarlar'ın üniversite mezunu oğlu Mehmet Üçpınarlar bakkallık yapıyor.

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Daha önce Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınarlar'ın üniversite mezunu oğlu Mehmet Üçpınarlar, kamu kurumlarına yaptığı iş başvurularından olumlu cevap alamadığı için bakkal oldu.

1993-1995 TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı, 51. ve 52. hükümetlerde Çevre Bakanlığı, 19. ve 20. dönem Çanakkale Milletvekilliği görevlerinde bulunan Hamdi Üçpınarlar'ın oğlu, Mehmet Üçpınarlar kamu kurumlarında iş bulamadığı için bakkallık yaptığını söyledi.

Üniversite mezunu olduğunu kaydeden Mehmet Üçpınarlar, "2014 Uluslararası Ekonomi ve Halkla İlişkiler mezunuyum. 2014'te Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldim. Sınavlara girmek için geldim" dedi.

Kamu kurumlarına yaptığı başvurulardan olumlu cevap gelmediği için esnaf olduğunu söyleyen Üçpınarlar, "Başvurduğum yerlerden olumlu sonuç alamayınca okul arkadaşım burayı gösterdi. Kısıtlı imkânlarla burayı açtık" şeklinde konuştu. Babasının mesleğini olumlu karşıladığını, "Kendi aylaklarının üzerinde dur. Helal para kazan" dediğini belirten Üçpınarlar, topladığı bahşişleri yardıma ihtiyacı olan insanlara verdiğini kaydederek, "Geçen bir müşteri bahşiş vermek istedi. Ayakkabıya ihtiyacı olan birisi vardı, "verdiğiniz parayı onda kullanalım" dedim ve gerekli yere ilettik ayakkabıyı" diye konuştu.

Müşterilerinin çoğunun bakan oğlu olduğunu bilmediğini ifade eden Üçpınarlar, "Bir teyze var "seni görüyorum, üzülüyorum" diyor. Kendi bakıcısını gönderiyor ekmek almaya. "teyze sorun yok, biz seve seve yapıyoruz" diyorum" şeklinde konuştu.

İHA
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