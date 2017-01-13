Babası Rüzgar Çetin'i koruma altına aldı

Karıştığı trafik kazasında bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Kaza yaptıktan sonra ehliyetine 2 yıl el koyulan Çetin, babasının kendisine tahsis ettiği şoförle gezdi.