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BABASINA KIZIP MİNİBÜSÜ YAKTI !

Babasına kızıp minibüsü yaktı !

Antalya'da Gökhan A., tartıştığı babasının park halindeki servis minibüsünü ateşe verdi.

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Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Babası Dursun A.'yla tartışan Gökhan A. annesine, babasının minibüsünü yakacağını söyledikten sonra evden ayrıldı. Park halindeki 07 C 0905 plakalı minibüsün yanına giden Gökhan A., iddiaya göre aracı bagaj kısmından yaktı. Minibüsün yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Büyük bölümü yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Polisin "Sen mi yaktın?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Gökhan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, başka bir araçla çalıştığı belirtilen baba Dursun A.'ya da haber verildi.

Babasını kızıp minibüsü yaktı !

DHA
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