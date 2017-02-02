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BABASINDAN HAMİLE KALDIĞINI SÖYLEYİNCE...

Babasından hamile kaldığını söyleyince...

Bolu'da 17 yaşındaki genç kız babasından hamile kaldığını söyleyince ortalık karıştı.

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Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşan 17 yaşındaki E.N. isimli genç kız, yaz tatillerinde tarlada çalışmak istemeyince, babasının cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Mahkemede ifade veren genç kız, "söylediklerimin hepsi yalan, bütün anlattıklarımı internetten öğrendim" dedi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki E.N., babası İ.N. tarafından cinsel istismara uğradığını ve hamile kaldığı için hap içerek çocuğunu düşürdüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Lise öğrecisi E.N. devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan baba İ.N., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İ.N., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Lise öğrencisi E.N.'nin de hazır bulunduğu duruşmada ifade veren genç kız, tüm söylediklerinin yalan olduğunu belirterek, "yaz günlerinde tarlada çalışmaktan yoruldum, bunaldım. Bundan kaçmak için böyle bir yalana başvurdum. Söylediğim şeylerin hepsini internetten araştırmıştım. Söylediklerim için pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 23 Mart tarihine erteledi.

İHA
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