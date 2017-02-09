Babasını öldüren çocuğun annesinden şok sözler

Adana'da 7 Şubat akşam saatlerinde hırsız-polis oyunu oynarken A.E (36), 5 yaşındaki oğlu M.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak kazara öldürülmüştü. Olaydan sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

"Oğlum gerçek tüfeği istedi"

Soruşturma kapsamında anne F.F.E'nin polis tarafından ifadesi alındı. F.F.E'nin ifadesinde, "O gün akşam eşim yatak odasında pompalı tüfeği getirdi, doldur boşalt yaptı. Bir fişek sıkıştı. Eşim bir süre onu çıkarmakla uğraştı daha sonra tüfeği bıraktı. Eşim ve oğlum bir süre sora hırsız-polis oyunu oynamaya başladı. Oğlum biraz oynadıktan sonra gerçek tüfeği almak istediğini söyledi ben ve kızım da tüfeği oğluma verdik. Eşim telefonda konuşuyordu oğlum da eşime 'dur' polis dedi, eşim elini kaldırdı, ben tüfeğin dipçiğinden tutuyordum birden tüfek patladı eşim vuruldu. Ben tetiğe basmadım. Sadece tüfeğin dipçiğini tutuyordum" dediği ileri sürüldü. Anne ifadesinin ardından evine dönerek taziyeleri kabul etti.

"Cezai ehliyeti yok"

Babasını öldüren çocuk 5 yaşında olduğu için Türk Ceza Kanunu'na göre "cezai ehliyet" kavramı olduğundan polis çocuğu gözaltına alıp ifadesine başvuramadı. TCK’nın 31. maddesinde belirtilen 12 yaşını doldurmamış çocuklara ceza verilemeyeceği yönündeki madde Medeni Kanunun fiil ehliyeti ile ilgili maddesinden kaynaklanıyor. Türk Hukukunda Cezai ehliyetin olup olmadığı yaş ve hareketini kontrol etme yeteneğine göre belirleniyor. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 31. Maddesi uyarınca 12 yaşını doldurmamış küçüklere işledikleri suçlardan dolayı ceza verilemez. Bu çocuklara karşı herhangi bir ceza soruşturması yapılamaz. 12 yaşını doldurmamış çocuklar suç teşkil eden eylemlerinden dolayı sadece çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir deniliyor. Bu maddeler uyarınca da M.S.'nin ifadesine başvurulamadı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen çocuk, psikolog eşliğinde oyun oynayarak sohbet ediliyor.

Annesini öldürüp SBS'ye girmişti

2009 yılında da Adana'da Ova Mahallesi'nde R.A. isimli 11 yaşındaki kız çocuğu SBS'ye girmesine izin vermeyen annesini öldürmüştü. Olaydan sonra yaşı 12'den küçük olduğu ortaya çıkınca kız çocuğu koruma altına alınmış ve yargılanmamıştı. Olay sınav sabahı olduğu için kız çocuğu, annesini öldürdüğü gün polis eşliğinde sınava da girmişti.