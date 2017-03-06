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BAB'DA YILLAR SONRA KARINLARI DOYDU, YÜZLERİ GÜLDÜ

Bab'da yıllar sonra karınları doydu, yüzleri güldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK destekli ÖSO'nun, terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Halep'in Bab ilçesinde halk hayata tutunmaya çalışıyor.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Halep'in Bab ilçesinde halk hayata tutunmaya çalışıyor. 

Sokak ve caddelerde her geçen gün hareketliliğin arttığı Bab'da esnafın dükkanlarını açtığı ve seyyar mazot satıcılarının bidonlarla yakıt sattığı görüldü. Mayın ve patlayıcılardan temizlenen bölgelere dönen Suriyeliler yıkılan evlerin enkazından eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.

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DEAŞ ile ÖSO birlikleri arasında yaşanan yoğun çatışmalardan dolayı Bab'da alt yapı büyük ölçüde hasar gördü. Elektrik ve suyun kesik olduğu kentte halk aydınlatmayı jeneratörle, suyu ise kuyulardan temin etmeye çalışıyor. Savaşın izlerinin silinip hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Bab sokaklarında çocuklar oyun oynamaya başladı.

Yaşanan şiddet olayları nedeniyle çevredeki belde ve köylere göç eden Suriyelilerin evlerine dönmesiyle Bab'da ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Fırınların kapalı olmasından dolayı halk, Sivil Toplum Kuruluşlarının açmış olduğu fırınlardan ekmek ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

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"Bin 250 aileye ekmek dağıttık"

Bab şehrinde ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtan Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) Suriye'deki sorumlularından Muhammed Ebu Keşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bab halkının kente dönmeye başladığını söyledi.

Şehre dönüşlerin olduğunu hatırlatan Keşe, ''Şu anda Bab'da 10 bin kişi var. Sabahtan bu yana bin 250 aileye ekmek dağıttık. Dağıtım işlemimiz halen devam ediyor. Yardım yapamadığımız 4-5 mahalle kaldı. Onlara da en yakın zamanda ekmek ulaştıracağız." dedi.

AA
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