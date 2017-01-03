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BAE: ''TÜRKİYE'YE GİTMEYİN''

BAE: ''Türkiye'ye gitmeyin''

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek yurttaşlarından ikinci bir uyarıya kadar planlarını ertelemesini talep etti.

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İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen saldırının ardından ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler, Türkiye'ye seyahat edecek yurttaşlarını uyarmıştı.

Kanlı saldırının ardından bugün bir uyarı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye gidecek yurttaşlarını uyardı.

Associated Press'in haberine göre yapılan açıklamada, "İkinci bir bildiriye kadar Türkiye'ye yapılacak seyahatlerinizi erteleyin" denildi.

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