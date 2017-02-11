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BAGAJINDAN 10 MİLYON TL'LİK TARİHİ ESER ÇIKTI

Bagajından 10 milyon TL'lik tarihi eser çıktı

Muğla'da, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 10 milyon lira olan tarihi eser ele geçti, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde asayiş ve yol kontrolü uygulaması yapıldı. Muğla-Antalya Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, bagajda beyaz çuval içerisinde beze sarılı halde Helenistik Döneme ait Hazreti İsa Heykelciği ve Haç figürleri bulunan 3 obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el konurken, otomobildeki M.D., E.Y., A.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Uzunluğu 72 santimetre olan Hazreti İsa heykelciği, 2 şarap kadehi ve gözyaşı şişesinin piyasa değerinin 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

DHA
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