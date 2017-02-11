Bagajından 10 milyon TL'lik tarihi eser çıktı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde asayiş ve yol kontrolü uygulaması yapıldı. Muğla-Antalya Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, bagajda beyaz çuval içerisinde beze sarılı halde Helenistik Döneme ait Hazreti İsa Heykelciği ve Haç figürleri bulunan 3 obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el konurken, otomobildeki M.D., E.Y., A.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Uzunluğu 72 santimetre olan Hazreti İsa heykelciği, 2 şarap kadehi ve gözyaşı şişesinin piyasa değerinin 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.