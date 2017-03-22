  • ''Bu yaz bir kaosa hazır olun''
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiasının sırrı çözüldü
  • Suriye sınırından keskin nişancı ateşi: 1 asker şehit
  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar
» »
MinusPlus
Hasan Güneş

Bağdaştırmacılık ve eğitim

Bağdaştırmacılık, çatışık ya da en azından birbirinden ayrı toplumsal kesimlerin, kültürlerinin vb.  her birinin kimi öğeleri belirgin biçimde varlıklarını sürdürmekle birlikte, tek birim içinde bir araya getirilmesine verilen isimdir.

     Özellikle, okullar bağdaştırmacılık açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Çünkü, farklı kültürlere sahip öğrencilerin buluştuğu yerlerdir, okullardır. Bu nedenle, her okul yönetiminin ve öğretmenlerin tutum ve davranışları önem kazanmaktadır.

      İdeal koşul, farklı kültürdeki öğrencilerin bir arada eğitim görmesi toplumun kaynaşması için önem taşımaktadır.

       Ancak, çok genel anlamda AKP’nin uygulamaya koyduğu eğitim sistemi değil farklı kültürdeki öğrencileri kayanaştırmak, ayrıştırmaktır. Üstelik, eğitimde fırsat eşitliği sağlanamamaktadır.

      Kuşkusuz, AKP iktidarının farklı kültürdeki öğrencileri ayrıştırmasının belli başlı sonuçları bulunuyor.

      Bunların  başında, öğrencilerin kaynaşmamalarının sonucu olarak toplumsal bütünleşmeye katkıları sınırlı olacaktır.  Bu durumun da kaçınılmaz olumsuzlukları bulunuyor.

    Bu öğrencileri  topluma yabancılaşmaları kaçınılmazdır. Bu durum da toplumsal çözülmeye bir adam daha yaklaşmaktır.

Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
6 ay boyunca komşusunun maaşını çaldı6 ay boyunca komşusunun maaşını çaldı
Çelik o programa katıldığına bin pişman olduÇelik o programa katıldığına bin pişman oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS