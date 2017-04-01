BAĞDAT'TAN O BAYRAKLA İLGİLİ ŞOK KARAR

Bağdat'tan o bayrakla ilgili şok karar

Irak Parlamentosu, Kerkük’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı reddetti.

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Irak Temsilciler Meclisi çoğunluk oy birliğiyle Kerkük'te valilik ve devlet binalarının üzerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının göndere çekilmesini reddetti, meclis ayrıca Kerkük petrolünün Irak anayasası 11. Maddesine göre tüm Iraklıların milli gelir kaynağı olduğunu ve bunun eşit olarak IKB ve diğer iller arasında eşit olarak dağılmasına karar verdi.

Kerkük İl Meclisi, geçen hafta Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı onaylamıştı. Oylama sonrası Kürdistan bayrağı Kerkük’teki resmi kurumlarda göndere çekilmişti.

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