Bahçeli: Anayasa Meclis'ten geçmezse...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçmemesi ihtimaline ilişkin, "Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir." dedi.

Anayasa değişikliği teklifinin 1. tur görüşmeleri için Mecliste bulunan Bahçeli, kuliste gazetecilerin teklifin müzakereleri ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Görüşmelerde gerilim stratejisinin takip edildiğini belirten Bahçeli, bunun böyle devam etmemesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, herkesin görüşlerini açık biçimde söylemesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçtüzük çerçevesinde oy kullanılmasının siyasi kültür haline getirilmesi gerekir. Genel Kuruldaki gerilim devam ederse bu durum referandum döneminde Türkiye geneline yansıyabilir. Bu gerilim orada devam ederse ne olur? Bunu iyi düşünmek lazım. Bu gerilim aşağı çekilmeli. Aşağılayıcı cümlelerden sakınmak lazım. Yaşanan kavgayı dikkatli bir şekilde takip ettim. İleride daha önemli maddeler var. Bu maddeler geçerken daha dikkatli olmak lazım. Sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir. İktidar da muhalefet de samimi olmalı.

Anlaşılan süreç böyle devam edecek. Kabul ve ret sayıları belli bir istikrara kavuştu. Kimin fire verip vermediği değil, oyun rengi açısından bakmak lazım. Bizim sayımız 39. Ret vereceğini açıklayan 5-6 kişiyi düşünce geriye 33 kalıyor. Anayasa değişikliğini Meclise sunan iki partide önemli bir kayıp yok. Buradaki sayılara da bakılınca fireyi mercekle aramak lazım. Burada fire aranmamalı. Referanduma gidilecek bir 330-340 arasında ilerliyor. Anayasa değişikliğinin Mecliste, referandum yolu açık bir şekilde kabul edileceği görülüyor. Ani iniş çıkışlar beklemiyorum; iniş olmaz, artış olur."

Bahçeli, "teklifin Meclisten geçmemesi durumunda ne olacağı" ile ilgili soruya, "Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir." yanıtını verdi.

Basın lobisinin "kabul ve ret lotosu" oynadığını dile getiren Bahçeli, "Bu MHP'ye yapılan büyük bir haksızlık, doğru bulmuyorum. 'MHP çatladı' başlıkları atılması doğru değil." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kendisine, cezaevinde bulunan Ahmet Türk'ün sağlık sorununu anlattığını aktardı.

Bahçeli, Türk'ün durumuna ilişkin, "Meclise geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı." ifadelerini kullandı.