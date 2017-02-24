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''BAHÇELİ BU YÜZDEN ''EVET'' DİYOR''

''Bahçeli bu yüzden ''Evet'' diyor''

Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 16 Nisan referandumuna "koltuk" için destek verdiğini iddia etti.

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Medyascope TV'de Ruşen Çakır'a konuk olan MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, 16 Nisan'da yapılacak olan referamduma ilişkin oy oranları hakkında çarpıcı tespitte bulundu.

'NET EVET'ÇİLER YÜZDE 37'

Anketlerden bahseden Akşener, "Evetçiler argüman koyamıyor, net 'Evet'çiler yüzde 37'ye çıkabilir. Ben kararsızım diyenlerin iddia ediyorum yüzde 80'i 90'ı 'Hayır' diyecek." dedi.

'8 PUAN OY KAYDI'

Akşener "Temmuz ayı başında yaptırdığım araştırmada 8 puan AKP'den oy kaymıştı. Bunların hangi profil olduğuna baktığımızda merkez sağ seçmeninin olduğunu görmüştük. Niçin karartma uygulanıyorun cevabı burada" diye konuştu.

AKŞENER, 'BAHÇELİ - ERDOĞAN YAKINLAŞMASI'NIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Akşener, 'başkanlık' anayasasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile ortak hareketinin nedenini açıkladı.

MHP'deki kurultay sürecinden bahseden Akşener, 'Bahçeli AKP yakınlaşması'na ilişkin olarak "Sayın Bahçeli'nin Başkanlıkla ilgili teklifinin arkasında Türk milletinin ve Türk vatanının bekası diye bir kavramın olmadığına inanıyorum. Koltuğunun bekası olduğuna inanıyorum. 'Benim koltuğumu koru yazıhanem kurtulsun. Başkanlığı da size getireyim.' diye bir mantığın üzerinden gittiğini inanıyorum." diye konuştu.

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