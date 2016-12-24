BAHÇELİ: ''EL BAB OPERAYONUNDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKMALIYIZ''

Bahçeli: ''El Bab operayonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız''

MHP Lideri Bahçeli, ''El Bab operayonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Baboperasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız.

VİDEO HAKKINDA KONUŞTU

IŞİD'li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktalar. İki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet, eğer doğruysa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri yok edilmelidir. El Bab, şerefsizlerin tepesine yıkılmalıdır. IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Şüphe derhal giderilmelidir.

RUSYA VE İRAN İLE MUTABAKAT

Türkiye'nin 20 Aralık'ta Rusya ve İran ile yaptığı mutabakat önemli ve ümit vericidir. YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur.

BAŞKANLIK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

MHP, sözünün ardında fikri çizgisinin yanındadır. Diyorum ki; 15 Temmuz'da vatankaybının sınır hattına gelmiştik. İlanı yapılmamış bir Sevr'i yaşayacaktık. Milletimiz paramparça olacaktı. Ülkemizi Suriye ve Irak yapma planları dolaşımdadır.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemde yönetileceğine karar versin. CHP bundan neden korkuyor? Yürürlülükteki rejimin son bulacağını hangi bilgiyle izan ediyor."

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