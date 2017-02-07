Bahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptı

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''MHP, her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir. Ne var ki iradesizler azgınca faaliyettedir milletten korkanlar kaçanların karanlık emelleri hiç olmadığı kadar faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına asla ambargo koyamayacaktır.

''MHP, KAYMAK TABAKALARIN PARTİSİ DEĞİL''

Millet hükmün sahibidir. MHP, lobilerine kulislerin kaymak tabakaların partisi değil Müslüman Türk milletinin yürek atışıdır.

''48 YILDIR ŞEYTAN TAŞLADIK''

Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır. 48 yıldır şeytan taşladık ihanet ve melaneti kovaladık. İşbirlikçiler hiç durmadı hazımsızlar hiç yorulmadı. Devamlı kör bir arayış içinde oldular sürekli kirli fırsat kolladılar.''

''BAŞKALARI GİBİ SORUMSUZ DAVRANAMAYIZ''

Başkaları gibi sorumsuz davranamayız. Tarihin yanlış yerinde duramayız. İstismara bel bağlayamaz aldatma ve kandırmaya heves edemeyiz. Akıntının karşısında kürek çekmek yerine yön ve istikamet vermenin akılcı olduğuna inanır bunu yaparız.

''PAZARLIK, SİYASİ MENFAAT BEKLENTİSİ BİZE UZAKTIR''

Pazarlık arka kapı siyaseti al-ver anlaşması siyasi menfaat beklentisi bize yabancıdır, uzaktır.

''FİTNEKOLİKLER BİLSİNLER Kİ...''



MHP'nin milli ve demokratik mücadelesinden ürkenler bundan böyle de huzur ve rahat yüzü göremeyeceklerdir. Fitnekolikler bilginler ki her zaman da var olacağız. Bunu örselemeye öğütmeye hiçbir ihanet fedaisinin gücü yetmeyecektir.

''TÜRK MİLLETİ SANDIKTA KARARINI VERECEKTİR''



TBMM'de kabul edilen 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuştur. Türk milleti sandıkta kararını verecektir. Millet anayasa değişikliğine damgasını vuracaktır. Teklifin milli irade ile tescili ülkenin önünü açacaktır.''

''SİZE Mİ SORACAKTIK?''

11 Ekim 2016'dan bu tarafa sadece bize vuruyorlar. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup MHP'ye saldırıyor. Niye 'Evet' diyormuşuz. Biz de diyoruz ki size ne. Size mi soracaktık?''

''EĞER DOĞU PERİNÇEK İLE ERDOĞAN ARASINDA BİR TERCİH HAKKIMIZ OLURSA...''

Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edebileceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'Evet'; devlet için 'Evet'; Cumhuriyet için 'Evet'; Türklüğün bekası için 'Evet' diyeceğiz."