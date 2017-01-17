BAHÇELİ HAKKINDA ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

Bahçeli hakkında ortalığı karıştıracak iddia

Ünlü tiyatrocu Genco Erkal sosyal medya hesabından MHP Genel Bahçeli hakkında bomba iddiada bulundu.

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Usta tiyatrocu Genco Erkal, Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin "başkanlık karşıtı" açıklamalarını paylaşarak "Bir tek bu adama şaşıyorum. Kaseti var diyorlar. Esir almışlar. Yoksa bu lafları eden biri bugün bulunduğu duruma nasıl düşebilir? Hayret..." dedi.

Genco Erkal'ın başında olduğu "Dostlar tiyatrosu"nun resmi hesabından paylaşılan görüntüyü, CHP'li Tuncay Özkan 3 Aralık 2016'da Twitter'dan paylaşmıştı.

Yeni anayasa konusunda AKP'yle anlaşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski açıklamalarında başkanlığa birçok kez karşı çıkmıştı.

İşte Erkal'ın hesabından yapılan o paylaşım:

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