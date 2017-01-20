Bahçeli ile HDP'li Yıldırım Said Nursi'yi konuştu

Meclis'teki yeni anayasa teklifinin ikinci turu sırasında yaşanan kavganın ardından görüşmeler devam etti.

Görüşmelerin devam ettiği anlarda Devlet Bahçeli ile HDP'li vekil Kadri Yıldırım ile şaşırtan bir diyalog yaşandı.

BAHÇELİ İLE KADRİ YILDIRIM'IN 'HAYDAR' DİYALOĞU

El Cezire'den Gonca Şenay'ın haberine göre, Yıldırım, Said-i Nursi'den yola çıkarak anlattığı hikâyede devlet algısını kutsal gören "Haydar ağacı"lara, devleti yerden yere vuran "Haydo"lara ve eğriye eğri doğruya doğru diyen "Haydarlara" değiniyordu:

Said-i Nursi Doğu ve Güneydoğu’da Kürt aşiretleriyle görüşürken o sırada yine devlet ve hükûmetle ilgili bazı problemler var ve Kürt aşiretleri temsilcileri şunu söylüyor Said-i Nursi'ye: "Seyda, kimileri devlete ve hükûmete 'Haydar ağa' diyor, kimisi de 'Haydo' diyor. Ne yapalım?" O da diyor ki: "'Haydar ağa' da yanlış 'Haydo' da yanlış. Doğrusu 'Haydar'dır." Şimdi, tabii, bu bir ifrat ve tefrit meselesidir. Birkaç gündür izliyorum hatipleri, özellikle bu Ermeni meselesinde, Kürt meselesinde bugün de hatipler konuştular -Sayın Akçay konuştu, öbürleri konuştu- baktım, bunların bir kısmında sadece 'Haydo' var, bir kısmında 'Haydar ağa' var, çok azında da 'Haydar'ı gördüm."

"HAYDAR DENGESİNİ YAKLAMAK LAZIM"

Yıldırım’ın bu sözleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilgisini çekti.

El Cezire muhabiri daha sonra kuliste HDP'li Yıldırım'la yaptığı sohbeti şöyle anlattı: Bahçeli'nin kendisinden konuşmasında söz ettiği kavramları tekrar anlatmasını rica ettiğini anlattı. Ayrıca kendisinin "Haydar dengesini yakalamak lazım" sözlerine Bahçeli’nin de katıldığını söyledi. Yıldırım, "Ben de bu diyalogdan memnun kaldım, aramızda diyalog yok ama olmalı" diye konuştu.