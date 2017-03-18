Bahçeli ilk mitinginde ortalığı salladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları kapsamında 9 ilde yapılması planlanan mitinglerin ilkini Elazığ’da gerçekleştirdi. Bahçeli burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Türkiye kuşatma altındadır. Bin yıllık kardeşliğimizden rahatsız olan mihraklar içimizde kanlı nöbettedir. PKK saldırmaktadır. Maalesef şehadet haberleri alınmaktadır. Artık hailerin kökü kazınmalı. saklandıkları inleri yerle bir edilmelidir. Kahraman Mehmetçiğin El Bab'ta DEAŞ'ın kökünü söküp attığını gördük. Menbiç teröristlerin tutsağıdır.

İBLİSİN YERYÜZÜ GARNİZONU

İblisin yeryüzü garnizonu olan DEAŞ kan dökmektedir. Kahraman Türk askerinin DEAŞ'ı söküp attığına Türk milleti şahittir. Bu cinayet şebekelerin en sinsisi FETÖ ise 15 Temmuz'da silaha saldırmıştır.

15 TEMMUZ HAÇLI OPERASYONUYDU

15 Temmuz bir haçlı operasyonuydu, planlaması ise Pensilvanya'daki hoca kılıklı haini kumanda eden güçler tarafından yapılmıştı. Elbette Türk milleti istiklaline sahip çıktı. Türkiye uçurumdan el birliğiyle kurtarıldı. Türkiye'yi devleti ve vatanı kaybedebiliriz dedik ve uzlaşma çağrısı yaptık. Sorumluluktan kaçmadık. Yenikapı ruhuna bağlılığımızı gösterdik.

'ÖLÜME KAFA TUTUMUŞ EVLATLAR...'

FETÖ silaha sarılmıştır. FETÖ din ve diyanet istismarıyla küfrün yanında yer aldılar. Türkiye böylesi bir ihaneti görmedi. Genelkurmay teslim alınmış, Polis Özel Harekat saldırıya uğtamıştı. MHP, zalime haine meydan okuyarak görevinin başındaydı. o geceyi hepimiz yaşadık. Şehadete inanmış, ölüme kafa tutmuş evlatlar onlara kafa tutmuştur. Türk milleti vatanına sahip çıktı. Türkiye uçurumdan el birliği ile kurtarıldı. Devleti ve vatanı kaybedebiliriz dedik. Tıkanıklığı açalım istedik. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben ilkesi ile hareket ettik. AK Partili ile 18 maddelik anayasa değişikliği konusunda anlaştık. İlkelerimizden taviz vermedik. Ülkülerimizden ayrılmadık.

'16 NİSAN'DAN SONRA...'

Hollanda yönetimi bu ülkede varlık mücadelesi sürdüren vatandaşlarımızın üstüne atlarını sürdü, itlerini saldı.Yürüyüşümüzün önüne taş koymak isteyenler 16 Nisan'da kaybedecektir. Hazmedemeyenler dağılacak 16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır. Türk milleti muhteşem iradesi ile geleceğini şekillendirecektir. Biliniz ki 16 Nisan'da sistem değişecek Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvıcımı çakılacaktır. Hükümetler şaşkın ve şuursuz. Avrupa'nın demokratikleşmesi yakındır. 16 Nisan'dan sonra gündeme gelecektir. Hollanda seçimleri ırkçılara okkalı bir ders vermiştir. İnanıyorum ki yürüyüşümüze taş koymak isteyenler 16 Nisan'da kaybedecektir. 16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır, Türk milleti onun bunun ağzına bakmayarak iradesiyle geleceği şekillendirecektir.

'TEK ADAM YÖNETİMİ OLACAK DİYENLER CAHİL'

Bu 'evet'ler hayırcı kafile içindeki PKK, FETÖ, DEAŞ ve Türk düşmanlarını tehdit edecektir. Bu EVET'ler Türk düşmanlarına kapak olacak alayını silindir gibi ezecektir. Tek adam yönetimi olacak diyorlar. Bunu söyleyenler tarih cahilidir. Yaşanan sistem tartışmalarını bitirmek için evet diyoruz. Oturup konuşmassak ayırıp çatıştıracak. Devletin süratli karar aldığı TBMM'nin aktif ve etkin olduğu bir sistemi kurmazsak 15 Temmuz'da harekete geçenler tekrar varlığımıza suikast yapacaklardır."